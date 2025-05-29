Кенуль Нуруллаева: Единство Азербайджана, Турции и Пакистана играет важную роль с точки зрения региональной безопасности

Единство Азербайджана, Турции и Пакистана играет важную роль с точки зрения региональной безопасности. Прошедший вчера трехсторонний саммит в освобожденном Восточном Зангезуре и открытие международного аэропорта Лачин еще раз продемонстрировали, что победа в Карабахе еще больше укрепила Азербайджан.

Собравшись вместе для дальнейшего укрепления единства, лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана подтвердили, что они всегда рядом друг с другом, как в хорошие, так и в трудные дни.

Такое мнение высказала 1news.az депутат Милли Меджлиса Кенуль Нуруллаева.

«Азербайджан - средняя держава, надежный партнер со своим имиджем на мировой арене, Турция - член НАТО и мировая держава, а Пакистан - ядерная держава, и объединение этих держав очень важно с точки зрения региональной безопасности. Как заявили лидеры, собираясь вместе в самое сложное время, стороны укрепляют сотрудничество. На саммите в Лачине была открыта новая страница трехстороннего сотрудничеств», - отметила депутат.

В очередной раз стало ясно, что отношения между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном, основанные на дружбе, взаимном уважении и поддержке, обладают хорошим потенциалом для развития на двустороннем и многостороннем уровнях, подчеркнула она.

«Наши страны имеют широкие возможности для сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, СВМДА. Как известно, Турция и Пакистан были первыми государствами, признавшими независимость Азербайджана. Как Анкара, так и Исламабад всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. В феврале этого года премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посещал нашу страну с государственным визитом, в ходе которого на встречах с президентом Ильхамом Алиевым в очередной раз было подчеркнуто намерение о развитии сотрудничества. А подписанные в Баку документы еще больше укрепляют отношения между нашими странами. Азербайджан также является членом Организации экономического сотрудничества - D-8, в которой также представлены Турция и Пакистан. Глава нашего государства в очередной раз выразил благодарность братским странам за поддержку на данной платформе. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, в свою очередь, поблагодарил Баку и Анкару за поддержку его страны в деэскалации конфликта с Индией.

Значимость Азербайджана, Турции и Пакистана определяется ролью стран в региональной политике, а также их влиянием в мусульманском мире. Наши страны и дальше будут прилагать последовательные усилия по укреплению взаимовыгодного сотрудничества в интересах как своих народов, так и регионального мира и стабильности. Проведенные в Лачине встречи вновь показали, что стратегическое партнерство между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном постепенно укрепляется на международной арене.

Три братские страны сумели превратить свое стратегическое положение и динамичный экономический потенциал в реальные возможности», - заключила она.