Эрдоган: Зангезурский коридор - новая линия интеграции в тюркский мир

Зангезурский коридор для Азербайджана не только возможность иметь сухопутную связь с Нахчываном, но и новая линия интеграции через Турцию в тюркский мир.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета по возвращению из Азербайджана.

По его словам, открытие Зангезурсого коридора в короткие сроки также укрепит транспортную и энергетическую инфраструктуру Южного Кавказа: «Мы ожидаем, что Иран поддержит эти шаги, которые послужат миру, безопасности и развитию в нашем регионе».