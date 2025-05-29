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Глава Международной ассоциации «АзИз» поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

First News Media17:33 - Сегодня
Глава Международной ассоциации «АзИз» поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Президент Международной ассоциации Азербайджан-Израиль – «АзИз» Адам Амилов поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева с Днем независимости.

Текст поздравительного письма опубликован на официальном сайте Президента АР.

«От имени Ассоциации «АзИз» и всего дружественного народа Израиля сердечно поздравляю Вас с великим праздником - Днем независимости Азербайджана.

28 мая 1918 года стало днем, когда азербайджанский народ заявил миру о своем праве на свободу, демократию и независимость.

Сегодняшний Азербайджан - это сильное, уверенное государство, с которым Израиль связывают прочная дружба, взаимное уважение и широкое сотрудничество.

Еврейская община, веками жившая в Азербайджане, всегда чувствовала тепло, уважение и безопасность. Эти уникальные отношения - гордость обоих народов.

Ассоциация «АзИз» с честью продолжает укреплять эти связи, развивая партнерство, диалог и культурный обмен между нашими странами.

В этот знаменательный день желаю Азербайджану мира, стабильности, развития и новых достижений. Пусть крепнет дружба между нашими народами, и пусть каждый из вас живет в благополучии, безопасности и гордости за свою Родину!» - говорится в послании.

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