Азербайджан назвал дезинформацией заявления об обстреле армией населенного пункта Хазнавар

Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией заявления армянского оборонного ведомства о якобы обстреле населенного пункта Хазнавар азербайджанской армией.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на заявление ведомства.

«Заявления Министерства обороны Армении о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хазнавар с 01:00 до 01:15 ночи 29 мая, что также якобы привело к повреждению жилого дома, является очередной дезинформацией и не соответствует действительности», - подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве также добавили, что целенаправленная дезинформация армянской стороны является попыткой ввести в заблуждение международное сообщество и создать почву для своих очередных провокаций.

«Подразделения азербайджанской армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам», - подчеркнули в министерстве.