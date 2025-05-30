Президент Азербайджана: Активный политический диалог с Хорватией создает хорошую основу для расширения сотрудничества

Укрепление построенных на добрых традициях отношений между Азербайджаном и Хорватией и наполнение их новым содержанием вызывают удовлетворение. Наш активный политический диалог, взаимные визиты на высшем и высоком уровнях и регулярные контакты создают хорошую основу для расширения сотрудничества в различных сферах.

Об этом говорится в поздравительном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева Премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу по случаю национального праздника этой страны – Дня государственности.

Глава государства отметил, что в настоящее время Азербайджан и Хорватия успешно сотрудничают в торгово-экономической, гуманитарной сферах, в частности, в области разминирования. «В то же время получило развитие и вышло на новый уровень сотрудничество в энергетическом секторе, являющееся одним из приоритетных направлений партнерства между двумя странами. Наше успешное взаимодействие в энергетической сфере положительно влияет на обеспечение энергетической безопасности Европы.

Верю, что в соответствии с волей наших народов традиционные дружественные отношения между нашими странами, сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах и наше стратегическое партнерство будут и впредь развиваться по восходящей линии и еще более укрепляться», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев. Он выразил Премьер-министру Андрею Пленковичу наилучшие пожелания, а дружественному народу Хорватии пожелал постоянного благополучия и процветания.

Источник: АЗЕРТАДЖ