Медиамост Азербайджан-Узбекистан: Сотрудничество как ключ к новым перспективам

Улицы, утопающие в изумрудной зелени деревьев, и минареты, сверкающие лазоревой бирюзой – такая картина открывается взору с первых же шагов по гостеприимной земле братского Узбекистана.

Чарующая красота природы и великолепие памятников древнего зодчества создают здесь особую атмосферу - живую, наполненную дыханием истории и теплом восточной души.

Но глубже всего в сердце отзывается искреннее радушие и неизменная приветливость людей. И особенно трогает, когда, узнав, что мы из Азербайджана, в их глазах вспыхивает особое сияние; будто невидимые нити родства, сплетенные общими корнями, историей и душевной близостью, оживают и связывают нас еще крепче. И эта сердечность сопровождает повсюду - вплоть до самого момента, когда приходит пора прощаться и возвращаться домой…

Ташкент

Азербайджанская делегация в составе представителей пресс-служб ряда государственных ведомств и медиа-структур 25–29 мая находилась в Узбекистане.

Пресс-тур состоялся в рамках Дорожной карты по развитию сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере медиа, подписанной в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан 22 августа 2023 года. Пресс-тур был организован Агентством развития медиа Азербайджана (MEDİA) и Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана.

Рабочая программа визита началась со встречи с руководством Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана. Стороны обсудили перспективы укрепления партнерства и обмена опытом в области медиа. Акцент делался на том, что развитие международного сотрудничества в сфере медиа способствует институциональному росту, внедрению передовых практик и эффективному реагированию на современные вызовы в области коммуникаций.

Первый заместитель директора структуры Дилшод Саиджанов предоставил информацию о медиаполитике Узбекистана, проведенных в этой сфере реформах, особенностях цифровых коммуникационных стратегий и организации взаимодействия государственных структур со СМИ и блогосферой.

«Для нас Азербайджан – очень близкий партнер и исторически, и культурно. И мы очень рады, что дружба между нашими государствами привела к дружбе в том числе между ведомствами», - сказал он.

Дилшод Саиджанов высказался за расширение контактов между медиа двух стран: «Это поможет нам все время быть на связи, поддерживать сотрудничество, которое было заложено политиками. Народная дипломатия позволит укрепить и повысить его до небес».

В свою очередь заведующая отделом коммуникаций — пресс-секретарь Агентства развития медиа Саида Шафиева рассказала об опыте Азербайджана в борьбе с дезинформацией и ложными нарративами. Она отметила значимость взаимодействия с узбекскими коллегами в этой сфере, и подчеркнула, что углубление обмена информацией и опытом между соответствующими структурами способно сыграть решающую роль в укреплении информационного безопасности пространства и создании эффективных стратегий для противодействия информационным угрозам.

«К сожалению, риски в медиапространстве становятся все более частыми и разнообразными. Они могут принимать самые различные формы - от фальсификации информации до кибератак. Только путем тесного сотрудничества, обмена опытом и выработки совместных стратегий мы сможем эффективно противостоять этим вызовам и обеспечить безопасность информационной среды», - сказала Саида Шафиева.

Затем азербайджанская делегация встретилась с руководством Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана. В ходе встречи была представлена подробная информация об истории создания университета, стратегии преподавания, образовательных программах и перспективах развития.

Ректор Университета, профессор Шарзодхан Кудратходжа рассказал о деятельности возглавляемого им вуза. Он отметил, что Университет, основанный в 2018 году, предлагает обучение по различным направлениям журналистики, включая спортивную, телерадио- и военную журналистику. Благодаря современной технической базе и высокому профессиональному уровню преподавателей, студенты университета получают как теоретические знания, так и практические навыки, соответствующие требованиям современной медиасреды.

По его словам, углубление международного сотрудничества в информационно-коммуникационной сфере имеет важное значение для активизации обмена опытом, содействия институциональному развитию медиасферы и совместного реагирования на актуальные вызовы в области коммуникаций.

«Развитие медиаграмотности и медиаобразования в конечном итоге приводит к повышению медиакомпетентности, что крайне важно для формирования у граждан критического мышления, способности анализировать и оценивать информацию, а также для противостояния распространению дезинформации и манипуляций в медийном пространстве», - сказал Шарзодхан Кудратходжа.

Шарзодхон Кудратхожа также привлек внимание к необходимости активизации взаимодействия медиаструктур Узбекистана, Азербайджана и тюркских стран в целом. Делясь своим взглядом на развитие СМИ, ректор подчеркнул значимость совместных медиапроектов, направленных на укрепление культурных и информационных связей между братскими народами.

«Сотрудничество, обмен опытом и взаимодействие – все это очень полезно для профессионального роста и укрепления медийных структур наших стран, для создания общих концепций по решению актуальных проблем в этой сфере. Это не только способствует развитию медиаплатформ, но и помогает формировать координирующуюся информационную среду, в которой страны смогут эффективно противостоять современным вызовам и обеспечивать качественное распространение информации», - сказал Шарзодхон Кудратхожа.

В завершение встречи проректор по академической, научной работе и инновациям Нозима Муратова провела семинар на тему «Медийное поведение нового поколения и выбор контента в глобальной информационной среде». Сессия прошла в формате интерактивного диалога.

В рамках визита представители азербайджанских медиа посетили узбекский телеканал «Sevimli TV», где ознакомились с эфирной политикой канала, программным контентом и работой творческой команды.

Было отмечено, что телеканал «Sevimli TV», созданный в 2017 году, за прошедшие годы реализовал около 50 новых проектов, нацеленных на повышение качества национального контента.

Представители азербайджанских медиа осмотрели студии и съемочные площадки телеканала. Им была предоставлена подробная информация о технических возможностях «Sevimli TV», монтажных комнатах, оснащенных современным оборудованием, а также о процессе прямого эфира.

Стороны обсудили возможности сотрудничества между телеканалами Азербайджана и Узбекистана, и реализации совместных проектов.

Интересно было ознакомиться и с деятельностью пресс-службы Министерства обороны Узбекистана. Азербайджанская делегация была проинформирована о технических возможностях пресс-службы, выпускаемых изданиях и телепрограммах, планируемых проектах. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам информационной безопасности, организации связей с общественностью в военной сфере, стратегических коммуникаций, а также возможные направления будущего сотрудничества в сфере медиа.

Затем делегация посетила Мемориальный комплекс «Парк Победы» и Государственный музей Славы. Общая площадь «Парка Победы» составляет 14,6 гектара. Комплекс отображает Вторую мировую войну и ее последствия, пейзажи военного времени, в том числе окопы и землянки, полевые палатки.

Экспозиция отражает мужество и отвагу узбекского народа на фронте и в тылу, его большой вклад в достижение Победы над фашизмом.

С величественным и многогранным наследием Узбекистана представители азербайджанских медиа ознакомились в одном из самых впечатляющих культурных центров страны - Музее истории Тимуридов. Пространство музея пронизано духом эпохи Амира Тимура – выдающегося полководца, вошедшего в мировую историю под именем Тамерлан. В честь его 660-летия и был основан этот музей.

Здесь хранится более 3 тысяч уникальных экспонатов, отражающих историю государства в период правления легендарной династии, оставившей неизгладимый след в судьбе огромной географии.

Залы музея восхищают утонченной роскошью мраморных стен, расписанных узорчатыми восточными орнаментами. Каждый артефакт - будь то древняя рукопись, изящное украшение, национальная одежда - хранит в себе дыхание той далекой эпохи. Интерьер музея воссоздает ее атмосферу: здесь представлены письма узбекских правителей, а также национальная одежда, посуда, музыкальные инструменты, военное снаряжение. В музее экспонируются и макеты архитектурных памятников, возведенных представителями династии Тимуридов.

Бухара

Пресс-тур продолжился визитом в Бухару, где азербайджанская делегация ознакомилась с историей, культурным наследием и экономическим развитием города.

В частности, представители медиа посетили ООО «Бухоро Агрокластер» - один из крупнейших агропромышленных комплексов региона, занимающийся выращиванием, глубокой переработкой и экспортом сельскохозяйственной продукции.

На предприятии внедрены современные технологии, функционируют лаборатории контроля качества и обеспечен полный производственный цикл.

Руководство отметило заинтересованность в расширении направлений экспорта семян хлопка-сырца, включая рынок Азербайджана.

Культурная программа визита включала знакомство с историко-архитектурным наследием Бухары и посещение ее знаковых достопримечательностей.

Крепость Арк - древняя цитадель, величественно возвышающаяся в исторической - «старой» части города, на протяжении веков служила резиденцией правителей и играла ключевую роль в системе управления Бухарским ханством. Именно здесь, в сердце Бухары, жили и творили выдающиеся умы своего времени, великие ученые, поэты и философы - Рудаки, Фирдоуси, Ибн Сина, Фараби и Омар Хайям, чьи мысли и идеи оставили неизгладимый след в истории мировой культуры и науки.

Архитектурный комплекс Пои-Калон, включающий в себя Калонский минарет, мечеть Калон и медресе Мир-и-Араб, по праву считается одним из главных символов Бухары. Этот сказочный ансамбль, словно сошедший со страниц древней восточной летописи, поражает воображение гармонией форм, величественностью и утонченностью архитектурного замысла. Каждое сооружение здесь не просто памятник зодчества, а часть живого исторического повествования, вобравшего в себя духовность, мастерство и эстетику ушедших веков.

В окрестностях Бухары расположена одна из самых изысканных достопримечательностей города - дворец Ситораи Мохи-Хоса, некогда служивший летней резиденцией бухарских эмиров и важным дипломатическим центром своего времени. Название этого архитектурного шедевра переводится как «Дворец, подобный звездам и луне» и отсылает к символике Бухарского государства: луна и звезда украшали как знамя эмирата, так и множество элементов в оформлении самого комплекса.

Архитектурный облик дворца вобрал в себя влияние европейской стилистики, что отразилось во внешнем декоре и планировке. Однако внутренняя атмосфера дышит Востоком - в интерьерах преобладают традиционные орнаменты, витиеватая роспись и насыщенные цвета, придающие пространству особую утонченность.

Древний и прекрасный - Узбекистан манит и восхищает своей многовековой историей, самобытной культурой и архитектурными шедеврами, сохранившими дыхание прошлого. Знакомство с частью этого наследия и искреннее гостеприимство узбекского народа сделали пресс-тур особенно запоминающимся.

Это было не только полезное общение, но и возможность укрепить связи между нашими странами, немаловажная роль в чем принадлежит именно медиа. Пресс-тур в Узбекистан не только нес в себе обмен опытом, он стал настоящим мостом дружбы и взаимопонимания. И, прощаясь, вместе с новыми знаниями мы увезли с собой частичку теплоты души узбекского народа.

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