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Мухтар Бабаев: Азербайджан готов делиться опытом в подготовке к будущим климатическим мероприятиям

First News Media16:52 - Сегодня
Мухтар Бабаев: Азербайджан готов делиться опытом в подготовке к будущим климатическим мероприятиям

Азербайджан готов делиться опытом и оказывать поддержку странам региона в подготовке к будущим международным климатическим мероприятиям.

Об этом заявил представитель Президента Азербайджана по климатическим вопросам Мухтар Бабаев, выступая на Международном форуме «Астана».

В своем выступлении он подвел итоги проведения COP29 в Баку и обозначил ключевые приоритеты региона в контексте глобального климатического диалога.

«Когда Азербайджану доверили проведение COP29, мы понимали, что это серьезная ответственность», - отметил М. Бабаев.

Он подчеркнул, что Азербайджан представил участникам конференции конкретные последствия изменения климата: снижение уровня Каспийского моря, таяние ледников, учащение экстремальной жары и дефицит пресной воды.

При этом страна представила решения - богатый потенциал ветровой и солнечной энергетики, а также стратегическое партнерство с Казахстаном и Узбекистаном по передаче «зеленой» энергии в Европу.

«Мы доказали, что международная система может работать, а страны - достигать консенсуса. Сейчас важно сохранить этот импульс на пути к COP30 в Бразилии и Региональному климатическому саммиту ООН в Казахстане в 2026 году», - подчеркнул он.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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