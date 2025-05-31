Азербайджанские боксеры завоевали в Алматы 2 золотые и 3 бронзовые медали

В городе Алматы (Казахстан) прошел международный турнир по боксу памяти генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

Как говорится в сообщении Федерации бокса, члены сборной Азербайджана, участвовавшие в соревнованиях в составе Спортивного клуба армии, завоевали 5 медалей.

Субхан Мамедов (48 кг) и Магсуд Хасметов (63,5 кг) заняли первое место, победив в финале Нургису Турабекова и Нурлибека Усманова (оба – Казахстан) соответственно.

Бронзовые медали завоевали Турал Сарыев (51 кг), Ильгар Салахов (67 кг) и Сархан Алиев (71 кг).