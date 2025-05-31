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Религиозные деятели Турции и Грузии ознакомились с городом Шуша - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:20 - Сегодня
Религиозные деятели Турции и Грузии ознакомились с городом Шуша - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Делегация в составе религиозных деятелей Турции и Грузии находится в Азербайджане.

В рамках поездки, организованной Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями и действующим в его ведении Фондом пропаганды духовных ценностей с целью дальнейшего укрепления религиозно-духовных уз, единства и солидарности с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, 31 мая гости прибыли в город Шуша.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, сотрудники Управления государственного заповедника города Шуша проинформировали религиозных деятелей о Шуше и проводимых здесь восстановительных работах.

Гостям рассказали, что в течение почти 30-летней оккупации исторические здания, мечети и памятники города подверглись армянскому вандализму. После освобождения города Шуша от оккупации здесь развернулись широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Наряду с созданием инфраструктуры в Шуше началось восстановление подлинного исторического облика города, исторических и культурных памятников.

Затем религиозные деятели ознакомились с центральной площадью города Шуша, где установлены расстрелянные статуи Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, домом Хуршидбану Натаван и территорией, где находится родник Хан гызы, крепостными стенами, усадебным комплексом Мехмандаровых.

В мечети Юхары Говхар Ага делегации рассказали, что в древней Шуше было 17 кварталов. В каждом квартале была баня, мечеть и родник. Здания, расположенные в древних кварталах и являющиеся историко-архитектурными образцами, в том числе мечети, также подверглись армянскому вандализму.

После освобождения города Шуша от оккупации были восстановлены мечети Юхары Говхар Ага, Ашагы Говхар Ага, Саатлы, Мамаи и Чол Гала. Гости также ознакомились с комплексом музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа, полюбовалась завораживающей панорамой, открывающейся с Джыдыр дюзю.

10:05

Религиозные деятели Турции и Грузии, поездка которых в нашу страну организована Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями и действующим при нем Фондом пропаганды нравственных ценностей, прибыли в город Шуша.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, делегация религиозных деятелей ознакомится с историческими местами в Шуше, в том числе с мечетями Юхары Говхар Ага, Ашагы Говхар Ага и Саатлы, а также с равниной Джыдыр дюзю.

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