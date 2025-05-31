В Азербайджанской армии проводится конкурс «Лучший военный оркестр»

В соответствии с планом боевой подготовки, утвержденным первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Азербайджанской армии, проводится конкурс на звание «Лучший военный оркестр» среди военных оркестров видов войск, объединений, соединений, воинских частей и специализированных военных учебных заведений.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, на церемонии открытия конкурса, прошедшей в Военном институте имени Гейдара Алиева, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших жизнь во имя свободы, территориальной целостности и суверенитета нашей Родины. Был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Отметим, что цель проведения конкурса – содействие развитию духовно-культурных ценностей личного состава Азербайджанской армии, укрепление патриотических чувств и формирование высокого боевого духа.

Конкурс «Лучший военный оркестр» завершится 31 мая текущего года.