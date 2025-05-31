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Кубок Азербайджана: Сегодня в финале встретятся «Карабах» и «Сабах»

First News Media11:10 - Сегодня
Кубок Азербайджана: Сегодня в финале встретятся «Карабах» и «Сабах»

Сегодня определится обладатель Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в финальном матче встретятся "Карабах" и "Сабах".

Игра пройдет на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде, старт запланирован на 19:00.

Кубок Азербайджана

Финал

31 мая

19:00. "Карабах" – "Сабах"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Раиль Рамазанов, Рашад Ахмедов

VAR: Ниджат Исмаиллы

AVAR: Фарид Гаджиев

Резервный судья: Джамиль Гулиев

Судья-инспектор: Гюльага Джабаров

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде.

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