Тегеран определился с кандидатурой посла в Баку

В Иране завершилась процедура определения кандидата на пост посла страны в Азербайджане.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Бегаи на пресс-конференции, подчеркнув, что отношения с государствами Центральной Азии и Южного Кавказа имеют для Тегерана «очень важное значение».

«Административная процедура по выбору посла завершена. Кандидатура определена и передана для прохождения последующих этапов», — заявил он.

Бегаи отметил, что речь идет об «очень известном и опытном дипломате», являющемся экспертом по вопросам Евразии.

«По завершении всех административных процедур и после принятия окончательных решений будет предоставлена необходимая информация по данному вопросу», — добавил представитель МИД Исламской Республики.

Источник: IRNA