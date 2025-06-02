Президент: Особую гордость вызывает то, что сегодня национальная сборная по мини-футболу состоит исключительно из молодых людей, родившихся и выросших в Азербайджане

Все члены нашей национальной сборной - молодые люди, выросшие в Азербайджане. И это имеет особое значение.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая членов национальной команды, ставших чемпионами мира по мини-футболу.

«Наша национальная сборная прошла через разные этапы развития, и сегодня мы встречаемся на победном этапе. Конечно, определенная доля в этой победе принадлежит иностранным специалистам, иногда и игрокам. Но особую гордость вызывает то, что сегодня национальная сборная по мини-футболу состоит исключительно из молодых людей, родившихся и выросших в Азербайджане», - отметил глава государства.