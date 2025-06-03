Пезешкиан принял новоназначенного посла Ирана в Азербайджане
Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял новоназначенного посла в Азербайджане.
Как передает 1news.az, об этом сообщается на официальном сайте президента Ирана.
На встрече президент Ирана коснулся своего визита в Баку.
«Отношения с Азербайджанской Республикой пережили позитивный скачок после моего недавнего визита в эту страну», - отметил он.
Отметим, что новым главой иранской дипмиссии в Баку назначен Муджтаба Демирчили.
Сообщается, что Муджтаба Демирчили занимает должность начальника Главного управления по вопросам Евразии МИД ИРИ.
Президент ИРИ также принял новоназначенных послов Ирана в Китае, Кот-д'Ивуаре, Мексике, Уругвае и на Кубе.
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