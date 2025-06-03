Пезешкиан принял новоназначенного посла Ирана в Азербайджане

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял новоназначенного посла в Азербайджане.

Как передает 1news.az, об этом сообщается на официальном сайте президента Ирана.

На встрече президент Ирана коснулся своего визита в Баку.

«Отношения с Азербайджанской Республикой пережили позитивный скачок после моего недавнего визита в эту страну», - отметил он.

Отметим, что новым главой иранской дипмиссии в Баку назначен Муджтаба Демирчили.

Сообщается, что Муджтаба Демирчили занимает должность начальника Главного управления по вопросам Евразии МИД ИРИ.

Президент ИРИ также принял новоназначенных послов Ирана в Китае, Кот-д'Ивуаре, Мексике, Уругвае и на Кубе.