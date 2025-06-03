ЕС: Азербайджан - яркий пример надежного партнера

Азербайджан является ярким примером надежного партнера, как в сфере поставок газа, так и в развитии возобновляемых источников энергии.

Как передает Report, об этом заявила директор целевой группы энергетической платформы и международных отношений Генерального директората энергетики Европейской комиссии Кристина Лобилло Борреро в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

По ее словам, Европейский союз остается твердо приверженным курсу на энергетический переход, несмотря на то, что в энергетическом балансе стран ЕС доля ископаемого топлива все еще превышает 60%.

«Однако в прошлом году, впервые в истории, доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии достигла 50%. Это знаковый результат, и мы продолжаем работать над его укреплением. Мы считаем, что, возможно, как никогда ранее, самым важным принципом для Европейского союза и для всех стран мира является энергетическая безопасность», - отметила К. Борреро.

Она подчеркнула, что в нынешних условиях энергетическая безопасность приобрела ключевое значение:

«Сегодня энергетическая безопасность все больше определяется геополитическими факторами. Поэтому международное сотрудничество становится важнейшим элементом достижения устойчивости. В этом контексте Азербайджан занимает особое место как надежный партнер».

К. Борреро также отметила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своих выступлениях акцентирует внимание на необходимости наращивания производства собственной, местной энергии в ЕС.

«Это стратегический выбор Европейского союза. У нас уже действует нормативная база на период до 2030 года, и сейчас мы разрабатываем долгосрочные рамки до 2040 и 2050 годов, направленные на достижение климатической нейтральности», - пояснила она.

По словам К. Борреро, на этом пути необходимо также укреплять конкурентоспособность европейской промышленности и обеспечивать доступность энергии для потребителей.

«Это сложный и долгосрочный процесс, и именно в таких условиях надежное партнерство приобретает особое значение. Азербайджан - яркий пример устойчивого сотрудничества, как в сфере поставок газа, так и в развитии возобновляемых источников энергии. Мы очень интенсивно работаем вместе в этих направлениях», - подчеркнула она.