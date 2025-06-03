Минобороны: Проведены тактические учения с боевой стрельбой - ВИДЕО

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, в подразделениях Ракетно-артиллерийских войск были проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на министерство обороны Азербайджана. Согласно плану, были выполнены задачи по выдвижению подразделений из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, размещению на местности, приведению техники в боевую готовность и занятию огневых позиций.

В ходе учений подразделения выполнили боевые стрельбы из гаубиц и реактивных систем залпового огня. На учениях, в ходе которых точным артиллерийским огнем были уничтожены цели условного противника, были успешно выполнены все поставленные задачи.

Основной целью учений является совершенствование навыков принятия командным составом оперативных решений, повышение уровня знаний и умений, планирование действий во время боевых операций, развитие взаимодействия с другими видами войск, а также укрепление полевых и практических навыков личного состава, сообщает ведомство.