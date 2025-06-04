Премьер-министр Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Душанбе

4 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзоды прибыл с рабочим визитом в Душанбе для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Кабинете Министров, в Международном аэропорту Душанбе А.Асадова встречали заместитель премьер-министра Республики Таджикистан, сопредседатель Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Таджикистаном Усмонали Усмонзода и другие официальные лица.