Минобороны временно ограничило посещение воинских частей в предстоящие праздники

Министерство обороны Азербайджана приняло решение временно ограничить посещение воинских частей.

В сообщении Минобороны говорится, что из-за нестабильных погодных условий наблюдается рост случаев заболеваний дыхательных путей, в том числе сезонного гриппа, который в настоящее время распространен на территории страны.

В связи с этим, с целью защиты здоровья личного состава, временно введены ограничения на посещение воинских частей, особенно на встречи с молодыми солдатами, находящимися в период адаптации, сказано в сообщении.

Командование и военные медики принимают эффективные профилактические меры для постоянного контроля за состоянием здоровья военнослужащих, обеспечение всех видов поддерживается на высоком уровне.

Минобороны призывает общественность отнестись с пониманием к введенным ограничениям, проявить чуткость к здоровью наших военнослужащих и воздержаться от посещения воинских частей в предстоящие праздничные и выходные дни, включая праздник Гурбан-байрамы.