Минобороны временно ограничило посещение воинских частей в предстоящие праздники
Министерство обороны Азербайджана приняло решение временно ограничить посещение воинских частей.
В сообщении Минобороны говорится, что из-за нестабильных погодных условий наблюдается рост случаев заболеваний дыхательных путей, в том числе сезонного гриппа, который в настоящее время распространен на территории страны.
В связи с этим, с целью защиты здоровья личного состава, временно введены ограничения на посещение воинских частей, особенно на встречи с молодыми солдатами, находящимися в период адаптации, сказано в сообщении.
Командование и военные медики принимают эффективные профилактические меры для постоянного контроля за состоянием здоровья военнослужащих, обеспечение всех видов поддерживается на высоком уровне.
Минобороны призывает общественность отнестись с пониманием к введенным ограничениям, проявить чуткость к здоровью наших военнослужащих и воздержаться от посещения воинских частей в предстоящие праздничные и выходные дни, включая праздник Гурбан-байрамы.