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Председатель Милли Меджлиса обсудила с послом Пакистана вопросы стратегического партнерства между двумя странами

First News Media19:30 - Сегодня
Председатель Милли Меджлиса обсудила с послом Пакистана вопросы стратегического партнерства между двумя странами

4 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в нашей стране Гасымом Мохиуддином.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече было подчеркнуто успешное развитие стратегического партнерства и братских связей между Азербайджаном и Пакистаном. Сахиба Гафарова с удовлетворением рассказала об официальном визите в Азербайджан на прошлой неделе премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, поездку глав обоих государств в освобожденный от оккупации азербайджанский город Лачин и проведение там трехстороннего саммита Азербайджан-Пакистан-Турция. Она отметила, что встреча на высшем уровне важна с точки зрения дальнейшего укрепления прочных связей между нашими братскими странами.

Посол Пакистана Гасым Мохиуддин отметил наличие между двумя народами крепких дружеских и братских отношений. Он широко проинформировал о конфликте между Пакистаном и Индией и высоко оценил поддержку Пакистана Азербайджаном во всех сферах.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что Азербайджан является сторонником разрешения конфликта посредством диалога и мирным путем в согласии с международными правовыми принципами и нормами, и также следуя решениям Совета Безопасности ООН, демонстрирует солидарность с Пакистаном. Она также высоко оценила поддержку Пакистаном справедливой позиции Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны.

На встрече было отмечено положительное влияние межпарламентского сотрудничества на развитие отношений между двумя странами. Сахиба Гафарова упомянула свои официальные визиты в Пакистан в 2021 году и встречи с коллегами на международных мероприятиях. Также было доведено до внимания наличие тесных связей законодательных органов на двусторонней, трехсторонней и многосторонней платформах, в том числе значение формата трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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