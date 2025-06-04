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Сахиба Гафарова поздравила Нумана Куртулмуша по случаю переизбрания председателем ВНСТ

First News Media20:20 - Сегодня
Сахиба Гафарова поздравила Нумана Куртулмуша по случаю переизбрания председателем ВНСТ

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила поздравительное письмо председателю Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуману Куртулмушу по случаю его переизбрания на пост председателя ВНСТ.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Парламента, С. Гафарова от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса поздравила Нумана Куртулмуша с переизбранием на высокий пост и пожелала ему всего наилучшего.

В письме отмечается, что нынешний уровень дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией, основанный на общих национально-духовных ценностях наших братских народов, вызывает удовлетворение. Наши межгосударственные отношения динамично развиваются во всех сферах, в том числе в плоскости межпарламентского сотрудничества, в соответствии с девизом «Одна нация, два государства».

Сегодня также состоялся телефонный разговор председателя парламента Сахибы Гафаровой с Нуманом Куртулмушем.

В ходе телефонного разговора председатель Милли Меджлиса еще раз поздравила председателя ВНСТ и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.

Председатель Великого национального собрания Турции выразил признательность за поздравления и теплые слова и отметил, что не пожалеет усилий для дальнейшего развития по восходящей линии связей между ВНСT и Милли Меджлисом.

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