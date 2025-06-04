Руководство COP29 встретилось с министром окружающей среды Гвинеи-Бисау

В рамках Бакинской энергетической недели президент COP29 и представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев провел двустороннюю встречу с министром окружающей среды, биоразнообразия и борьбы с изменением климата Республики Гвинея-Бисау Вириату Луисом Соарешем Кассамой.

В ходе встречи обсуждались успешные итоги 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, в частности принятые важные решения по финансированию борьбы с изменением климата, а также презентация дорожной карты «От Баку до Белена», направленной на обеспечение устойчивости и амбициозности на пути к COP30.

Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества между развивающимися странами и усиления поддержки малых островных развивающихся государств и наименее развитых стран, которые наиболее подвержены последствиям изменения климата. В то же время они обменялись мнениями о продвижении экологически ориентированных решений, защите биоразнообразия и комплексных подходах к устойчивости к изменению климата и устойчивому развитию.

Министр Кассама дал высокую оценку организации Азербайджаном COP29 и подтвердил приверженность Гвинеи-Бисау поддержке глобальной климатической повестки дня. Он также высоко оценил инициативу Азербайджана по согласованию климатических приоритетов с энергетическим переходом и устойчивой урбанизацией.

Встреча завершилась выражением общего обязательства по продолжению взаимного сотрудничества на COP30 и в последующий период.

Источник: АЗЕРТАДЖ