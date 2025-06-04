Армянского блогера задержали за разжигание ненависти и оскорбление чувств верующих - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Блогера Арега Щепихина задержали в Москве в рамках проверки на оскорбление чувств верующих и совершение действий, направленных на унижение достоинства.

Соответствующую проверку чеченские полицейские проводят с 3 июня, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, передает ТАСС.

«МВД по Чеченской Республике с 3 июня проводится проверка в отношении А. Щепихина по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ст. 148 УК РФ) и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии. <...> Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы», - написал он в своем телеграм-канале.

12:28

В центре Москвы вечером 3 июня похитили человека. Первыми об этом сообщили телеграм-каналы «База» и «Осторожно, новости».

Очевидцы рассказали, что несколько человек на площади у Ярославского вокзала схватили мужчину и затолкали в багажник черного «мерседеса» с мигалкой и номерами серии АМР. На видео очевидцев видно, как несколько бородатых мужчин, одетых в спортивные костюмы или черные пиджаки, тащат похищенного к машине, он кричит «Помогите!», «Не надо!» и «Полиция!». «База» упоминает, что, «судя по акценту», похитителями были уроженцы Чечни.

Вскоре стало известно имя похищенного — Арег Щепихин (по разным данным, ему 39 или 40 лет). В своих роликах он называл себя армянином. «Осторожно, новости» пишет, что Щепихин живет в Химках, «называет себя бизнесменом, героем России и топ-менеджером». В 2019 году он, как выяснил телеграм-канал, участвовал в конкурсе «Россия — страна возможностей», а потом «стал писать странные посты в соцсетях». «База» отмечает, что Щепихин постоянно выкладывал в своих соцсетях фотографии с известными людьми, в числе которых были, например, помощник Путина Владимир Мединский, официальный представитель МИД Мария Захарова.

Кроме того, как выяснила «База», Щепихин неоднократно записывал видео с оскорблениями чеченского народа, Аллаха и Корана. Мать похищенного, как утверждает «База», рассказала, что ее сын стал «резко негативно относиться» к мусульманам и исламу, в частности, из-за войны в Карабахе. Арег, по ее словам, не воевал, «но очень активно следил за событиями и сильно переживал итоги той войны». Очередное видео с оскорблениями Щепихин, как пишет «Осторожно, новости», опубликовал 3 июня. Оно «попало к чеченским блогерам, которые их распространили» и требовали «найти мужчину и наказать его», утверждает телеграм-канал.

Последнее свое видео Арег записал 4 июня за несколько минут до похищения. В нем он идет по Ярославскому вокзалу и говорит про блогеров Дмитрия Портнягина и Григория Аветова, которые, по его словам, «имеют наркотический стаж 10–15 лет».

Спустя примерно полтора часа после похищения черный «мерседес», как сообщила «База», задержали в районе Киевского шоссе. До этого его пытались задержать в районе Сколково, но он «ушел от преследования», пишет «База». Однако, где при этом находился похищенный — неизвестно: по предварительным данным, к моменту задержания «мерседеса» в автомобиле его уже не было.

Полиция, как сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы, проводит проверку в связи с похищением. «Выясняется личность похитителей и причина произошедшего», — сказал собеседник ТАСС. Других подробностей агентство не приводит.

Автомобиль, на котором увезли Щепихина, утром 4 июня доставили обратно к Ярославскому вокзалу, написали телеграм-каналы «База» и Mash. Там проходят следственные действия. Позже телеграм-канал Shot опубликовал видео, на котором шестерых похитителей выпускают из отдела полиции. Трое из задержанных заявили полицейским, что являются действующими сотрудниками Росгвардии, пишет телеграм-канал. Похитители уехали от отдела на том же «мерседесе». На вопрос корреспондента, где похищенный, они не ответили.

Источник: Медуза