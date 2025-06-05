Пашинян созвонился с Эрдоганом и договорился продолжить диалог

Премьер-министр Никол Пашинян созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы армянского кабмина, передают армянские СМИ.

Отмечается, что Пашинян поздравил президента Турции с праздником Гурбан.

В свою очередь президент Турции поздравил Пашиняна с проведением саммита Европейского политического сообщества в Армении весной 2026 года.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся армяно-турецких отношений и региона. Достигнута договоренность продолжить начатый диалог, говорится в сообщении.