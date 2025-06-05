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«С возмущением воспринимаем клеветнические кампании, основанные на ненависти к Азербайджану» – открытое письмо послу Швейцарии

First News Media15:31 - Сегодня
«С возмущением воспринимаем клеветнические кампании, основанные на ненависти к Азербайджану» – открытое письмо послу Швейцарии

Национальный форум НПО Азербайджана направил открытое письмо послу Швейцарской Конфедерации в Азербайджане Томасу Штелю.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Посол,

В последнее время в Швейцарии наблюдается рост антиазербайджанской деятельности, Совет кантонов (Сенат) швейцарского парламента под видом «международного форума мира» выступает с предложениями, подрывающими мир и стабильность на Южном Кавказе, защищающими позицию реваншистов в Армении во главе с церковью.

Мероприятие на тему «армянского наследия» на суверенных территориях Азербайджана, организованное недавно в Берне Протестантской церковью Женевы совместно с армянской церковью, мы воспринимаем как продолжение этой серии.

С возмущением воспринимаем эти клеветнические кампании, основанные на ненависти к Азербайджану. Подобные мероприятия не служат построению мира и доверия в регионе, а наоборот, разжигают реваншизм в Армении, создавая благоприятную почву для повторного продвижения сепаратизма. Лица, участвующие в этих мероприятиях, открыто распространяют провокационные идеи против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, используя риторику и терминологию, которые были отправлены на свалку истории. В частности, особую «активность» здесь демонстрирует армянская церковь. К сожалению, вместо того чтобы содействовать примирению между народами, армянская церковь настаивает на продолжении вражды.

Подобные инициативы, особенно когда они выдвигаются, принимаются парламентом такой страны, как Швейцария, которая заявляет об уважении международного права, или когда они продвигаются церковью, являющейся частью швейцарского общества, и проводятся на швейцарской территории, противореча принципу объективности и беспристрастности, становясь наглядным примером двойных стандартов. Неприемлемо, чтобы в XXI веке в центре Европы вопросы рассматривались через призму этнического и религиозного фанатизма.

В период многолетней оккупации земель Азербайджана наше культурное и религиозное наследие в Карабахе и Восточном Зангезуре было уничтожено Арменией, кладбища, мечети подверглись разрушению, осквернению. Эти факты задокументированы международными организациями. Материально-культурное наследие азербайджанского народа на территории Армении также систематически уничтожалось. Совет кантонов сегодня, как и прежде, не только молчит об этом, не осуждая случившееся, а наоборот, вновь озвучивает устаревшие нарративы против Азербайджана, прибегая к ненужным инициативам.

Почему тот же Совет кантонов не интересуется судьбой почти 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в результате Первой Карабахской войны?! Практически каждый день в результате подрывов мин, заложенных Арменией на ныне освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, гибнут, получают повреждения люди. Так почему же Совет кантонов страны, являющейся депозитарием Женевских конвенций 1949 года, считающихся основными документами международного гуманитарного права, не высказывает свою позицию по этим вопросам?!

В частности, недопустимы односторонние, предвзятые и расистские подходы со стороны нерегиональных стран. Решительно осуждаем такие неуместные вмешательства, считаем их ударом по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Швейцария не должна закрывать глаза на реальные, справедливые, обоснованные факты, становясь площадкой для клеветнической кампании против Азербайджана. Следует положить конец клеветнической кампании против Азербайджана в Швейцарии, неуместному вмешательству во внутренние дела нашей страны.

В связи с вышеизложенным просим донести возмущение, протест азербайджанского общества до соответствующих структур Швейцарии. Мы – представители Национального форума НПО Азербайджана как зонтичной организации, объединяющей сотни азербайджанских НПО, – готовы встретиться с Вами для детального обсуждения вопроса».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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