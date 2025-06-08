Финал в Лиге наций УЕФА: сборная Португалии встретится с командой Испании

Сегодня в Лиге наций УЕФА определятся обладатели бронзовых и золотых медалей.

Бронзовый медалист станет известен в матче между сборными Германии и Франции. В главном матче дня команда Португалии будет бороться со сборной Испании за золото.

Отметим, что матч Германия - Франция начнется в 17:00 по бакинскому времени, а игра Португалия - Испания стартует в 23:00.

8 июня

Лига наций УЕФА

Борьба за бронзовую медаль:

17:00, Германия - Франция.

Финал:

23:00, Португалия - Испания.