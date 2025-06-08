Финал в Лиге наций УЕФА: сборная Португалии встретится с командой Испании
Сегодня в Лиге наций УЕФА определятся обладатели бронзовых и золотых медалей.
Бронзовый медалист станет известен в матче между сборными Германии и Франции. В главном матче дня команда Португалии будет бороться со сборной Испании за золото.
Отметим, что матч Германия - Франция начнется в 17:00 по бакинскому времени, а игра Португалия - Испания стартует в 23:00.
8 июня
Лига наций УЕФА
Борьба за бронзовую медаль:
17:00, Германия - Франция.
Финал:
23:00, Португалия - Испания.
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