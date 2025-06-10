Баку выразил соболезнования Австрии в связи с трагедией в Граце

МИД Азербайджана выразил соболезнования Австрии в связи с трагедией в городе Грац.

«Опечалены трагической стрельбой в средней школе в Граце, в результате чего погибли невинные ученики и учителя. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв, а также правительству и народу Австрии. Желаем скорейшего и полного выздоровления раненым», - говорится в публикации МИД АР в соцсети X.

По последним данным, число погибших в результате стрельбы в школе в Граце увеличилось до 11-ти, а количество пострадавших достигло «двузначного числа», сообщают газета Kronen Zeitung и портал Auf1.

Выстрелы в здании раздались утром 10 июня, вскоре на место прибыла полиция, началась масштабная операция.

Опасности больше нет, сообщили в правоохранительных органах. Злоумышленник найден мертвым.