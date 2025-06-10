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В Азербайджане подготовлена Дорожная карта по запуску сети 5G

First News Media23:00 - Сегодня
В Азербайджане подготовлена Дорожная карта по запуску сети 5G

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по технологиям и инновациям Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, возглавляемой Министерством цифрового развития и транспорта.

Как сообщили в министерстве, в заседании приняли участие руководство секретариата комиссии, руководитель и члены Рабочей группы, а также представители частного сектора.

На заседании обсуждались ход реализации Плана действий Рабочей группы по технологиям и инновациям на 2025 год, возникающие в этом процессе проблемы и пути их решения.

Выступивший руководитель рабочей группы, заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов проинформировал участников заседания о реализованных проектах и проделанной работе в рамках Плана действий.

Он отметил, что были проведены встречи на различных уровнях со Всемирной организацией интеллектуальной собственности, подготовлена Дорожная карта по запуску сети 5G, расширен охват цифровых государственных услуг, продолжена реализация проектов по повышению цифровых навыков населения, проведена работа по созданию новых венчурных фондов. Он также предоставил подробную информацию о других проектах и мероприятиях, реализуемых в названных направлениях, проделанной работе и планах на будущее.

В то же время он подчеркнул, что одной из целей заседания является обеспечение полноты подготовки данных отчетов, учитывая, что со следующего месяца в Кабинет Министров будут представляться полугодовые отчеты о ходе реализации Плана действий на 2025 год.

Руководитель секретариата комиссии Вюсал Шихалиев отметил, что работа рабочей группы сыграла важную роль в улучшении показателей страны в Глобальном инновационном индексе. Он заявил, что План действий на текущий год подготовлен более конкретно и в нем отражены меры по основным индикаторам Глобального инновационного индекса.

Он также подчеркнул важность ускорения рабочей группой реализации соответствующих мер, изложенных в Плане действий на 2025 год, учитывая, что издание Глобального инновационного индекса 2025 года будет опубликовано в сентябре текущего года и, следовательно, соответствующие запросы и ссылки Всемирной организации интеллектуальной собственности будут завершены к середине июня.

На основе высказанных на заседании мнений рабочая группа внесла соответствующие предложения и приняла решения.

Отметим, что руководство Рабочей группой по технологиям и инновациям Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам осуществляется Министерством цифрового развития и транспорта (https://azranking.az/az/working-groups).

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