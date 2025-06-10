Посол: Азербайджан, как и 83 другие страны, подписал документ, выражающий поддержку процессу Диалога между цивилизациями

В 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул Инициативу глобальной цивилизации, призвав к продвижению общечеловеческих ценностей, сохранению и инновационному развитию цивилизационного наследия, углублению гуманитарного обмена и международного сотрудничества. Это важный вклад Китая в продвижение диалога между цивилизациями.

Об этом 10 июня сказала посол Китая в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга в Баку, посвященного празднованию первого Международного дня диалога между цивилизациями.

«Инициатива «Диалог между цивилизациями» - это процесс, направленный на укрепление взаимопонимания и сотрудничества между разными культурами и религиями. Это инициатива Организации Объединенных Наций (ООН), направленная на то, чтобы люди могли узнавать и уважать различия между культурами, способствуя тем самым миру и сотрудничеству на планете.

Азербайджан, как и 83 другие страны, подписал документ, выражающий поддержку этому процессу. Диалог между цивилизациями направлен на продвижение взаимопонимания и сотрудничества между разными культурами и религиями», - отметила дипломат.

«В апреле этого года Председатель Си Цзиньпин и Президент Ильхам Алиев подписали «Совместное заявление об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства». В нем ясно указано, что Азербайджан активно поддерживает Инициативу по глобальной цивилизации, предложенную Китаем, высоко оценивает резолюцию о провозглашении «Международного дня диалога между цивилизациями», выдвинутую КНР в ООН, и готов совместно отстаивать уважение к многообразию цивилизаций, активно продвигать гуманитарные обмены и сотрудничество. Китай поддерживает усилия Азербайджана в соответствии с его инициативой под названием «Бакинский Процесс» и созываемых в его рамках всемирных форумов в качестве глобальной платформы для поощрения межкультурного диалога. Это полностью демонстрирует, что обе страны взаимно поддерживают инициативы друг друга, направленные на укрепление глобального обмена цивилизациями, и вместе реализуют Инициативу по глобальной цивилизации. В их совместных действиях цивилизационный обмен преодолевает барьеры, взаимное обогащение - конфликты, а сосуществование - превосходство», - подчеркнула посол Лу Мэй.

Источник: АЗЕРТАДЖ