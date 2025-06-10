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Министр иностранных дел Китая: Диалог между цивилизациями - это мост дружбы

First News Media11:04 - Сегодня
Министр иностранных дел Китая: Диалог между цивилизациями - это мост дружбы

10 июня этого года мы впервые отмечаем Международный день диалога между цивилизациями, учрежденный ООН. Я рад вместе с друзьями со всего мира отпраздновать этот особенный день.

Об этом заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии, министр иностранных дел Китая Ван И в видеопослании на тематическом мероприятии, посвященном празднованию первого Международного дня диалога между цивилизациями в посольстве КНР в Азербайджане.

«В современном мире насчитывается более 200 стран и регионов, свыше 2500 народов. В процессе производства и жизни народы создали яркие и уникальные цивилизации. Они развиваются параллельно и украшают друг друга, делая нашу «глобальную деревню» многообразной, динамичной и полной жизненных сил, а все человечество - неразрывным сообществом единой судьбы. Перед лицом беспрецедентных перемен, невиданных за сто лет, ценность цивилизации проявляется как никогда актуальной, взаимодействие цивилизаций становится особенно важным, а диалог между ними - своевременным и необходимым.

В прошлом году при единодушной поддержке всех государств-членов, 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию, предложенную 83 странами, в том числе Китаем и другими государствами, об учреждении Международного дня диалога между цивилизациями, который отмечается ежегодно 10 июня. Это отражает общее стремление народов мира к диалогу между цивилизациями и прогрессу человечества», - отметил Ван И.

Министр иностранных дел сказал, что диалог между цивилизациями - это мост к миру: «В год 80-летия Победы во Второй мировой войне и основания ООН мир остается общим стремлением всех народов. Диалог между цивилизациями помогает устранить разногласия, преодолеть предрассудки, укрепить доверие и обеспечить общую безопасность. Диалог между цивилизациями - это двигатель развития. В древности Великий шелковый путь связывал Восток и Запад, способствуя прогрессу человеческого общества. Сегодня, в эпоху глобализации, диалог цивилизаций, обмен идеями и технологиями стимулируют общее развитие стран и совместное продвижение к модернизации мира.

Диалог между цивилизациями - это мост дружбы. История ясно показывает: открытость способствует взаимопониманию, обмен углубляет доверие. Диалог цивилизаций помогает преодолевать различия, находить точки соприкосновения и сближать народы, содействуя гармоничному сосуществованию», - подчеркнул Ван И.

В заключении, он добавил, что Китайская цивилизация зародилась на земле Китая и на протяжении тысячелетий сформировала ярко выраженные черты преемственности, инновационности, единства, инклюзивности и миролюбия: «В 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул Инициативу глобальной цивилизации, призвав к продвижению общечеловеческих ценностей, сохранению и инновационному развитию цивилизационного наследия, углублению гуманитарного обмена и международного сотрудничества. Это важный вклад Китая в продвижение диалога между цивилизациями. Стоя на историческом перепутье, Китайская сторона предлагает следующие три направления работы: Во-первых, давайте будем защитниками равноправия цивилизаций. Цивилизации не делятся на высшие и низшие, хорошие и плохие. Необходимо уважать право народов выбирать свой путь развития и социальный строй, отвергать теорию «столкновения цивилизаций», выступать против вмешательства во внутренние дела, противостоять односторонним действиям и политике силы, защищать справедливость и равенство, обеспечивать равное достоинство всех. Следует придерживаться подлинного мультилатерализма, поддерживать центральную роль ООН в содействии диалогу цивилизаций, заменять конфронтацию сотрудничеством, а игру с нулевой суммой - взаимовыгодным взаимодействием, отстаивать мирное сосуществование различных цивилизаций.

Во-вторых, давайте будем практиками цивилизационного обмена. Международному сообществу следует активнее продвигать обмен и взаимное обучение. Через диалог цивилизаций мы сможем черпать мудрость для решения глобальных проблем и расширить пути к модернизации. Китай готов рассмотреть возможность проведения в 2028 году Глобального форума Альянса цивилизаций ООН и предоставить взнос в пользу структур ООН, занимающихся диалогом цивилизаций. Мы продолжим поддерживать работу таких платформ, как Форум древнейших цивилизаций, чтобы создать более эффективные механизмы глобального диалога.

В-третьих, давайте будем продвиженцами прогресса цивилизаций. Международному сообществу следует содействовать свободному потоку идей, технологий и людей, постоянно расширять горизонты человеческих знаний. Мы должны добиваться того, чтобы технологии, включая искусственный интеллект, служили на благо, способствовали передаче и обновлению цивилизационного наследия, обогащали общее материальное и духовное достояние человечества, а также способствовали построению инклюзивного сообщества единой судьбы.

У человечества только одна Земля и только одно общее будущее. Давайте вместе поднимем парус диалога, сыграем симфонию слияния и построим еще более прекрасную человеческую цивилизацию», - подытожил член Политбюро ЦК Коммунистической партии, министр иностранных дел Китая.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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