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Лу Мэй: В настоящее время различные органы и регионы обеих стран активно приводят в исполнение договоренности двух лидеров

First News Media11:40 - Сегодня
Лу Мэй: В настоящее время различные органы и регионы обеих стран активно приводят в исполнение договоренности двух лидеров

Китай готов вместе с Азербайджаном, воспользовавшись случаем празднования Международного дня диалога между цивилизациями, расширить гуманитарное сотрудничество, чтобы народы двух стран через общение лучше понимали друг друга, углубляли дружбу и совместно написали новую главу в укреплении связей.

Об этом 10 июня сказала посол Китая в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга в Баку, посвященного празднованию первого Международного дня диалога между цивилизациями.

«С 22 по 24 апреля этого года Президент Ильхам Алиев успешно осуществил государственный визит в Китай. Во время визита Председатель Си Цзиньпин и Президент Ильхам Алиев совместно заявили об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства и достигли ряда важных договоренностей по углублению сотрудничества во многих сферах, тем самым, открыв новую историческую главу в отношениях между Китаем и Азербайджаном. В последнее время я также провела ряд встреч с высокопоставленными лицами Азербайджана, а также с официальными делегациями, представителями регионов и предприятий, прибывшими из Китая. Мы подробно обсудили развитие отношений между двумя странами. Мое главное впечатление: руководство глав государств является важнейшим преимуществом и надежной гарантией высококачественного развития китайско-азербайджанских отношений. В настоящее время различные органы и регионы обеих стран активно приводят в исполнение договоренности двух лидеров, что способствует новому прогрессу в сотрудничестве по всем направлениям», - отметила она.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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