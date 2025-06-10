Стало известно, когда откроется Азербайджанский квартал в Кахраманмараше

Открытие жилого квартала, построенного Азербайджаном в турецком городе Кахраманмараш, запланировано на текущий месяц.

Об этом сообщил журналистам посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн, передает агентство Report.

По словам дипломата, отношения между Турцией и Азербайджаном продолжают развиваться на высоком уровне.

«В этом месяце при участии президентов планируется открытие Азербайджанского квартала в Кахраманмараше. Однако точная дата пока не определена», — отметил посол.

Напомним, Азербайджан оказал Турции всестороннюю помощь после разрушительного землетрясения в феврале 2023 года, в том числе инициировав строительство жилого комплекса в одном из наиболее пострадавших регионов.