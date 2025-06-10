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Лу Мэй: Китай продолжит поддерживать для Азербайджана усилия стран глобального Юга по укреплению потенциала, преодолению цифрового и интеллектуального разрывов

First News Media12:19 - Сегодня
Лу Мэй: Китай продолжит поддерживать для Азербайджана усилия стран глобального Юга по укреплению потенциала, преодолению цифрового и интеллектуального разрывов

Китай всегда выступал за укрепление международного управления и сотрудничества в области искусственного интеллекта, чтобы обеспечить его развитие на благо всего человечества и избежать превращения в «игру богатых стран и богатых людей».

Об этом 10 июня сказала посол Китая в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга в Баку, посвященного празднованию первого Международного дня диалога между цивилизациями.

«В настоящее время новые технологии, такие как искусственный интеллект, развиваются стремительными темпами, становясь важным двигателем нового технологического и промышленного революционного цикла. Они приносят человечеству беспрецедентные возможности в производственной и социальной сферах, одновременно становясь важной темой глобального управления, привлекающей пристальное внимание правительств разных стран.

В 2023 году Председатель КНР Си Цзиньпин предложил «Глобальную инициативу по управлению искусственным интеллектом», в которой подчеркивается приверженность развитию искусственного интеллекта, ориентированного на благо людей, с целью повышения благосостояния населения и содействия экономическому и социальному развитию, а также предотвращения злоупотреблений и неправильного использования технологий искусственного интеллекта. Инициатива призывает к созданию технологий искусственного интеллекта, которые можно контролировать, отслеживать и которым можно доверять, постоянно совершенствуя законодательные и нормативные акты, чтобы искусственный интеллект всегда находился под контролем человека. Она также выступает за усиление представительства и голосов развивающихся стран в глобальном управлении искусственным интеллектом, обеспечивая равенство прав, возможностей и правил для всех стран в развитии и управлении искусственным интеллектом, активно поддерживая согласование международных вопросов развития, безопасности и управления искусственным интеллектом в рамках ООН, а также создание открытого, справедливого и эффективного механизма управления», - отметила дипломат.

Подчеркнув, что сотрудничество в области наращивания потенциала является ключевым направлением глобального управления искусственным интеллектом, Лу Мэй сказала: «С прошлого года Китай активно продвигает принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции об «Укреплении международного сотрудничества в области наращивания потенциала искусственного интеллекта». Пекин также объявил о «Глобальном плане по наращиванию потенциала в области искусственного интеллекта» и предложил создать «Группу друзей» по международному сотрудничеству в этой сфере. Особо отмечается, что Азербайджан активно поддержал предложенную Китаем резолюцию Генассамблеи и стал одной из первых стран, присоединившихся к «Группе друзей». Китай уже дважды приглашал азербайджанских официальных лиц посетить Китай для участия в семинарах по наращиванию потенциала в области искусственного интеллекта. Мы продолжим поддерживать, в том числе и для Азербайджана, усилия стран глобального Юга по укреплению потенциала, преодолению цифрового и интеллектуального разрывов и совместному движению к светлому «цифровому» и «интеллектуальному» будущему через обмен политическим опытом, техническую поддержку, финансовую помощь, обучение кадров и совместные исследования».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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