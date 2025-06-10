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В Баку проходит судебное заседание по уголовному делу Рубена Вардяняна

First News Media12:40 - Сегодня
В Баку проходит судебное заседание по уголовному делу Рубена Вардяняна

Проходит судебное заседание по уголовному делу Рубена Вардяняна, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям.

Как сообщает Report, судебный процесс проходит в Бакинском судебном комплексе под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

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