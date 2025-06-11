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Авиационные средства азербайджанской армии выполнили учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО

First News Media14:50 - Сегодня
Авиационные средства азербайджанской армии выполнили учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО

В соответствии с планом подготовки на текущий год, военные пилоты азербайджанской армии выполнили учебно-тренировочные полеты на авиационных средствах.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Министерство обороны.

Согласно информации, сначала до сведения личного состава были доведены правила безопасности.

После проверки состояния здоровья военных пилотов были выполнены практические полеты по установленным маршрутам.

«Военными пилотами были выполнены задачи по взлету и посадке, а также сложные пилотажные и боевые маневры на малых и средних высотах. Во время полетов, совершаемых в целях совершенствования боевых навыков военных пилотов, был продемонстрирован высокий профессионализм», - отмечает ведомство.

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