Захарова: Мы осведомлены о справедливой обеспокоенности Баку по миссии ЕС в Армении

Москва осведомлена «о справедливой обеспокоенности» Баку относительно деятельности наблюдательной миссии ЕС в Армении, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы осведомлены об обеспокоенности Баку, причем о справедливой обеспокоенности по поводу деятельности миссии ЕС в Армении. Хорошо известно, чем занимаются сотрудники так называемой миссии. Они шпионят за соседними с Арменией странами. Перед Ереваном они, конечно, не отчитываются, никакой стабильности в регионе они не содействуют», - подчеркнула представитель российского МИД.