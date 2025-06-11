Состав рабочей группы Госкомиссии по делам пленных расширен почти вдвое
Состав Рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан расширен до 15 человек.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно документу, постоянно функционирующая комиссия будет отвечать за реализацию решений, принятых комиссией, и обеспечивать непосредственную реализацию мероприятий, связанных с делами пленных, пропавших без вести и взятых в заложники лиц.
До настоящего времени указанная рабочая группа состояла из 8 человек.
Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.
Источник: Report
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