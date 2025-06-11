Состав рабочей группы Госкомиссии по делам пленных расширен почти вдвое

Состав Рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан расширен до 15 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно документу, постоянно функционирующая комиссия будет отвечать за реализацию решений, принятых комиссией, и обеспечивать непосредственную реализацию мероприятий, связанных с делами пленных, пропавших без вести и взятых в заложники лиц.

До настоящего времени указанная рабочая группа состояла из 8 человек.

Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.

Источник: Report