Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Казахстан с рабочим визитом - ФOTO

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 11 июня прибыла с рабочим визитом в город Астана (Казахстан) для участия в заседании Совета Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) и 14-м пленарном заседании ассамблеи.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса. В рамках визита предусмотрены выступления спикера Милли Меджлиса, действующего председателя ТЮРКПА Сахибы Гафаровой на заседании Совета ТЮРКПА и пленарном заседании ассамблеи, ряд встреч с руководителями участвующих в заседаниях парламентских делегаций и государственными официальными лицами Казахстана.