На мероприятии ОТГ в Баку обсуждена стратегическая роль Среднего коридора

11 июня в рамках проведенного в Баку второго заседания министров и руководителей учреждений, ответственных за вопросы семьи и социальную политику Организации тюркских государств (ОТГ) состоялось параллельное мероприятие под названием «Средний коридор 360°: от геополитики к цифровой трансформации, от семьи к зеленому развитию».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, модератором которого выступил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы, был подробно проанализирован многоаспектный характер Среднего коридора. Основными темами обсуждения стали такие вопросы, как геополитическая стабильность и региональная безопасность, культурная интеграция, цифровые платформы и энергетическая безопасность.

По словам выступившей на мероприятии председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой, Азербайджан занимает столь уникальное место в международных общественно-политических процессах, что его опыт интересен всем. Есть ряд естественных причин, обуславливающих это. Среди них – регион, в котором мы находимся, богатства и ресурсы, которыми обладаем, а также серьезные шаги, которые мы предпринимаем во имя мира и которые служат интересам всего человечества, международной общественности.

Коснувшись актуальности темы заседания, председатель государственного комитета отметила, что Средний коридор является не просто транспортно-логистическим маршрутом, представляющим большое значение для каждого государства-члена, но и важным инструментом для мира, стабильности и регионального сотрудничества. Этот коридор все чаще выбирается в качестве одной из главных тем обсуждения на различных платформах и, будучи более реалистичным маршрутом экономической коммуникации, приобретает благодаря этому своему преимуществу новую ценность и новый смысл как с геополитической, так и с экологической и социальной точек зрения. Он привлекает внимание как кратчайший коридор, который может создать условия для передачи ценностей, культур и человеческих ресурсов с Востока на Запад и в обратном направлении.

Министр по делам семьи и социальных служб Турции Махинур Оздемир Гёкташ подчеркнула, что Средний коридор формирует основу общего видения по улучшению благосостояния в мире. Средний коридор также представляет собой древний культурный маршрут, который создает синергию с географией Центральной Азии, а также соединяет наши исторические корни.

Заявив, что семья является стержнем общества, турецкий министр отметила, что в современную эпоху семейные ценности сталкиваются с рядом проблем: «Сегодня на семьи, как на основу общества, возлагаются важные задачи. Мы должны воспитывать будущие поколения здоровыми индивидуумами. У всех нас есть обязанности в стремительно меняющемся мире. Надеемся, что это мероприятие, нацеленное на дальнейшее углубление семейной политики в тюркском мире, укрепит наши семейные ценности».

Министр труда и социальной защиты Турецкой Республики Северного Кипра Садык Гардияноглу подчеркнул, что его страна верит в единство тюркского мира на основе семейных ценностей. По его словам, семья является фундаментом общества и для защиты прав детей, активного участия женщин в социально-экономической жизни, интеграции пожилых людей и инвалидов в общество важна реализация совместных программ.

С.Гардияноглу отметил, что зеленая трансформация – это вопрос сегодняшнего дня и будущего. Социальная политика должна быть устойчивой к изменению климата. В этом плане приоритетом для всех являются адаптированные к окружающей среде рынки труда и экологически ответственные социальные программы.

«Турецкая Республика Северного Кипра также готова внести вклад в этот дух сотрудничества. Мы – семья с общим языком, культурой и исторической памятью. Организация тюркских государств – это не только политическая, но и духовная связь для нас», – добавил министр.

Заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман сказал, что в экономике развивающегося мира уже существует реальность под названием «Средний коридор». Производящий Китай ищет различные пути экспорта своей продукции на мировые рынки. Он хочет экспортировать продукцию на европейские и мировые рынки не только по морю, по северному маршруту, но и через Средний коридор, над которым мы работаем сегодня. Действительно, согласно проведенным нами анализам и исследованиям, кратчайший и безопасный маршрут между Китаем и Европой проходит через страны-члены Организации тюркских государств. На сегодняшний день наши страны вложили очень серьезные инвестиции в эту сферу.

Он подчеркнул, что к Среднему коридору следует подходить не только как к торгово-экономическому маршруту, но и с различных точек зрения.

Выступая на мероприятии, депутат Милли Меджлиса Таир Миркишили сказал, что сегодня Средний коридор стал одним из крупнейших экономических, культурных и межцивилизационных коридоров в мире. «Сегодня лидеры тюркского мира, тюркский мир в целом представляют новую модель, новый путь развития. Как бы мы ни были привязаны к своим историческим корням, если мы отстанем в области развития технологий и экономики, наши возможности претендовать на лидерство в мире будут ограничены. Поэтому развитие нашей экономики и технологий сегодня очень важно», - добавил он.

«Мы должны извлечь урок из истории. Во времена, когда Китай был центром цивилизации, китаизация гёктюрок привела к сходу их империи с исторической сцены. Этот негативный опыт следует тщательно изучить и не допустить его повторения», – заявил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа. По словам парламентария, уважение семейных ценностей и их защита являются главными гарантами национальной идентичности, культурной самобытности. Семья – это не только социальный институт, но и духовная опора, носитель национальной идеологии. В этой связи защита семейных ценностей, их передача будущим поколениям должны стать приоритетом в государственной политике.

Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов сказал, что рассматривает тему Среднего коридора в более широком смысле, и добавил, что для Азербайджана этот коридор является особым выражением очень большой концепции.

Он подчеркнул, что мы обычно говорим об обществе и индивидууме, но на самом деле ни личность, ни общество не могут существовать без семьи. Семья является основным понятием, которое связывает общество и личность и придает им моральную ценность.

«Несомненно, Азербайджан – страна, которая вышла на передовые позиции в нефтяной революции. Невозможно представить промышленную революцию без нефтяной революции, а нефтяную революцию без Азербайджана. Однако этот период совпадает с годами, когда наша страна не была независимой, и в то время значительная часть наших традиционных энергоресурсов служила интересам других, а не Азербайджана. Однако после восстановления нашей независимости Азербайджан использовал эти энергоресурсы крайне разумно, как укрепив свою независимость, так и добившись наконец освобождения своих земель», - подчеркнул заместитель министра энергетики.

По его словам, Азербайджан, сыгравший роль локомотива в традиционном энергетическом секторе, сегодня полон решимости занять лидирующие позиции и в зеленой энергетической революции.

Мероприятие продолжилось дискуссиями по теме.