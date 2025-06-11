В Силах специального назначения состоялась планирующая конференция по проведению многонациональных учений «Безграничное братство-IV»

В Баку состоялась планирующая конференция по проведению многонациональных учений «Безграничное братство-IV», которые пройдут в сентябре нынешнего года в Азербайджане с участием Сил специального назначения Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Пакистана.

В ходе конференции представители Сил специального назначения стран-участниц обсудили ход учений, организационные вопросы, а также ответили на вопросы, представляющие интерес. В ходе встречи в центре внимания были вопросы совместной оперативной подготовки спецназовцев и организации взаимодействия между ними.

Было проведено детальное планирование практической фазы учений и обсуждены задачи, которые будут выполнены по различным сценариям. На конференции также были затронуты важные аспекты военного сотрудничества и обмена опытом.

Многонациональные учения «Безграничное братство-IV» направлены на повышение совместных оперативных возможностей стран-участниц и внесение вклада в укрепление региональной безопасности.