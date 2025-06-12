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Указ Президента: В Азербайджане увеличены размеры социальных пособий

First News Media17:42 - Сегодня
Указ Президента: В Азербайджане увеличены размеры социальных пособий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об увеличении размеров социальных пособий, президентских пенсий и стипендий за почетные звания и, в связи с этим, внесении изменений в некоторые указы и Распоряжение Президента АР.

В соответствии с Указом главы государства, размеры указанных выплат будут повышены с 1 июля 2025 года.

В частности, размер пособий при рождении ребенка установлен в 600 манатов; пособий, выплачиваемых женщинам, имеющим более 5-ти детей – в 140 манатов на каждого ребенка; малообеспеченным семьям, имеющим детей до года – 140 манатов на каждого ребенка; опекунам детей, потерявших родителей или лишенных родительской опеки – 140 манатов; за потерю главы семьи – 140 манатов; за погребение – 600 манатов, и т.д.

С полным текстом Указа можно ознакомиться по ссылке.

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