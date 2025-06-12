Президент Казахстана встретился с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА - ФОTO

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 июня встретился с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова приняла участие во встрече.

На встрече Президент Казахстана отметил, что ТЮРКПА оказывает особое влияние на экономическое, культурное и гуманитарное развитие наших стран, и ее потенциал должен быть использован для достижения общих целей наших народов.

Напомнив, что в прошлом году Казахстан осуществлял председательство в Организации тюркских государств, Президент Касым-Жомарт Токаев проинформировал о работе, проделанной за этот период.

Отметив роль ТЮРКПА в углублении сотрудничества между тюркскими государствами, Президент Казахстана подчеркнул, что на фоне современных вызовов особенно важно укрепление сотрудничества. По словам главы государства, Казахстан придает особое значение межпарламентским связям между братскими странами и народной дипломатии. ТЮРКПА - авторитетная международная организация и уникальная структура, позволяющая углублять сотрудничество. Совместная деятельность в рамках этой организации представляет большое значение.

«Казахстан полностью поддерживает парламентскую дипломатию тюркских государств. Выражая солидарность, мы успешно преодолеем этот трудный период и дадим мощный толчок развитию наших экономик», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.