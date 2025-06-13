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МИД Азербайджана рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Иран и Израиль

First News Media12:40 - Сегодня
МИД Азербайджана рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Иран и Израиль

МИД Азербайджана распространил заявления вниманию граждан АР, находящихся в Иране и в Израиле.

В связи с напряженной ситуацией в сфере безопасности, возникшей между Государством Израиль и Исламской Республикой Иран, гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется воздержаться от поездок в Иран, если в этом нет особой необходимости. Тем, кто уже находится там, рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.

Гражданам Азербайджана, находящимся в Иране, рекомендуется соблюдать правила охраны и безопасности; избегать посещения районов, прилегающих к военным и ядерным объектам; следовать указаниям местных властей по безопасности.

В случае чрезвычайной ситуации просьба незамедлительно обращаться в посольство Азербайджана в Иране и генконсульство в Тебризе.

Посольство Азербайджана в Тегеране:
[email protected]
+98 905 523 01 07

Генеральное консульство Азербайджана Тебризе
[email protected]
+98 901 414 31 57

По этой же причине МИД Азербайджана рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Израиль, если в этом нет особой необходимости. Тем, кто уже находится в Израиле, рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.

Гражданам Азербайджана, находящимся в Израиле, рекомендуется: соблюдать правила охраны и безопасности; следовать указаниям и рекомендациям местных властей в части безопасности.

В случае чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуется немедленно связаться с Посольством Азербайджана в Израиле:

Посольство Азербайджана в Израиле
[email protected]
+972 54 539 77 88

Ранее МИД Азербайджана в своем заявлении в связи с противостоянием между Израилем и Ираном, выразил серьезную обеспокоенность военными операциями Израиля против территории Ирана.

Баку призвал стороны решать имеющиеся разногласия исключительно на основе норм и принципов международного права, посредством диалога и дипломатических путей. Особо подчеркивается важность обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры: «В целях предотвращения дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке важно продолжение контактов дипломатическими путям и усилий в рамках соответствующих международных механизмов».

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