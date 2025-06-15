Даулет Карибек: Шуша уже превратилась в место проведения престижных международных конференций

Шуша уже стала площадкой для проведения престижных международных конференций.

Это наглядное свидетельство растущей роли города как платформы для диалога, солидарности и сотрудничества.

Как передает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, об этом скказал исполнительный секретарь партии AMANAT Казахстана Даулет Карибек, выступая на международной конференции на тему «Новый миропорядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы».

Он отметил, что проведение конференции в один из важных дней истории Азербайджана - в День национального спасения носит символичный характер. Именно 32 года назад Гейдар Алиев спас азербайджанский народ и государственность от распада и восстановил общественно-политическую стабильность. Как подчеркнул Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Гейдар Алиев считается архитектором современного, динамично развивающегося Азербайджана. Под его мудрым руководством в стране были проведены глубокие политические и социально-экономические реформы. Пройдя этот сложный путь, Азербайджан добился большого прогресса и стал авторитетным членом мирового сообщества. Жизнь Гейдара Алиева является примером самоотверженного служения народу.

Исполнительный секретарь партии AMANAT подчеркнул, что Азербайджан устойчиво развивается и усиливает свой международный престиж, достигая целей, о которых мечтал его архитектор - Гейдар Алиев.

Д. Карибек отметил, что в результате политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, была восстановлена территориальная целостность страны. По его словам, уже несколько лет подряд День национального спасения отмечается именно в Шуше: «Если обратить внимание на название нашей панельной сессии, ключевым элементом выступает понятие «новой эпохи». Действительно, многие явления, которые еще несколько лет назад казались маловероятными, сегодня стали тревожной реальностью. К сожалению, переход в новую эпоху происходит вовсе не в спокойной обстановке. По мнению экспертов, 2024 год стал самым конфликтным со времен Второй мировой войны: число вооруженных столкновений в мире значительно возросло. По различным оценкам, активные конфликты зафиксированы в 50 странах. Особую тревогу вызывает тот факт, что в основе этих противостояний лежит столкновение ценностей, что придает конфликтам долгосрочный и тяжело урегулируемый характер».

Он также подчеркнул, что человечество столкнулось и с климатическими вызовами: «По наблюдениям, 2024 год стал самым жарким годом в истории. Это не просто тревожный сигнал. В прошлом году произошло множество стихийных бедствий - наводнения, ураганы, пожары. Не случайно. генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на климатической конференции COP29, прошедшей в ноябре прошлого года в Баку, призвал к немедленным действиям в борьбе с изменением климата. По прогнозам ООН, в текущем году в гуманитарной помощи будут нуждаться 305 млн человек - в результате конфликтов и климатических изменений».

Исполнительный секретарь партии AMANAT отметил возросшую значимость и роль политических партий в современном мире. Он подчеркнул, что межпартийный диалог способствует укреплению взаимопонимания и сотрудничества между странами и обществами: «Как партия, представляющая парламентское большинство, AMANAT активно развивает межпартийное партнерство. Особое внимание уделяется сотрудничеству с политическими партиями России, Китая, Турции, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама и Азербайджана.

Об этом свидетельствуют интенсивные межпартийные контакты, взаимные визиты и совершенствование правовой базы сотрудничества. Ярким примером укрепления межпартийного взаимодействия стало подписание в прошлом году меморандума о сотрудничестве между партиями AMANAT и «Ени Азербайджан». Этот документ направлен на углубление межпартийного диалога, укрепление дружеских и добрососедских отношений».

Д. Керибек также выразил уверенность, что укрепление подобных связей способствует формированию общих подходов к вопросам развития и безопасности региона, а также созданию атмосферы взаимного доверия и понимания.