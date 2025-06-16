Министр иностранных дел Азербайджана обсудил с узбекским коллегой ситуацию в регионе

16 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и главой МИД Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Как сообщили в управлении пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана, в ходе телефонного разговора обсуждались ситуация в сфере безопасности, сложившаяся в регионе в результате противостояния между Израилем и Ираном, вопросы, связанные с союзническими отношениями между Азербайджаном и Узбекистаном, а также подготовка к заседанию Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), запланированному на 21–22 июня в Стамбуле.

Источник: АЗЕРТАДЖ