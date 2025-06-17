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Баку призвал Тель-Авив не наносить удары по иранским регионам, где живут азербайджанцы

First News Media16:49 - Сегодня
Баку призвал Тель-Авив не наносить удары по иранским регионам, где живут азербайджанцы

Азербайджан через различные каналы призвал руководство Израиля не наносить удары по населенным пунктам в Иране, где проживают азербайджанцы, а также не причинять вред гражданской инфраструктуре и мирному населению, сообщает Trend со ссылкой на информированный источник.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.

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