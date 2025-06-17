Председатель Парламентской ассамблеи Северной Македонии прибыл с визитом в Азербайджан

17 июня председатель Парламентской ассамблеи Республики Северная Македония Африм Гаши прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 65-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).

Гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, депутат Фазиль Мустафа и другие официальные лица.

Отметим, что 65-я пленарная сессия ПА ОЧЭС пройдет в Баку 17-19 июня.

Источник: АЗЕРТАДЖ