Председатель Парламентской ассамблеи Северной Македонии прибыл с визитом в Азербайджан
17 июня председатель Парламентской ассамблеи Республики Северная Македония Африм Гаши прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 65-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).
Гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, депутат Фазиль Мустафа и другие официальные лица.
Отметим, что 65-я пленарная сессия ПА ОЧЭС пройдет в Баку 17-19 июня.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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