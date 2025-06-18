Мыктыбек Оролбай о предстоящем бое с Тофиком Мусаевым: «Ожидайте большой сюрприз»

21 июня в Баку состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, который пройдет в Crystal Hall.

В преддверии турнира участники UFC Fight Night встретились с представителями азербайджанских и международных СМИ в рамках медиа-дня, одним из которых стал кыргызский боец UFC в лёгком весе Мыктыбек Оролбай.

Как передает 1news.az, на встрече с представителями СМИ М.Оролбай высказался о своем сопернике - дебютирующем в UFC азербайджанском бойце смешанных боевых искусств Тофике Мусаеве.

«Он хороший боец. К бою с ним я готовился в течение последних двух месяцев, результат тренировок вы увидите в субботу. Ожидайте большой сюрприз», - отметил М.Оролбай, подчеркнув, что готов к предстоящему бою всесторонне и покажет все, на что способен в профессиональном плане.