Кертис Блейдс: «Покажу в Баку хороший бой»

21 июня в Баку состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, который пройдет в Crystal Hall.

В преддверии турнира участники UFC Fight Night встретились с представителями азербайджанских и международных СМИ в рамках медиа-дня, одним из которых стал американский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории Кертис Блейдс.

Как передает 1news.az, американский боец, общаясь с представителями СМИ, отметил что покажет хороший бой, подчеркнув следующее: «В Crystal Hall я еще не был, но успел прогуляться по Баку, куда прилетел впервые. Предстоящий бой не даст мне каких-либо преимуществ, так как он не с бойцом из топ категории».