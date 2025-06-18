В Баку проходит 65-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества - ФОТО

В Милли Меджлисе 18 июня проходит церемония открытия 65-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС).

На пленарной сессии будет обсуждаться тема «Укрепление связей в регионе ОЧЭС, повышение мобильности посредством создания интеллектуальной и устойчивой транспортной инфраструктуры» и будут приняты соответствующие решения.

В рамках мероприятия председательство в ПА ОЧЭС перейдет от Азербайджана к Болгарии.

Источник: АЗЕРТАДЖ