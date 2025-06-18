Омбудсмен: Наша страна все еще страдает от последствий политики оккупации и этнической чистки

Мало того, что на протяжении многих лет мы подвергались политике оккупации и этнической чистки, наша страна все еще страдает от гуманитарных последствий, созданных этой политикой.

Существующая на освобожденных территориях минная проблема создает серьезные угрозы праву людей на безопасную жизнь, препятствует безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные края, работам по реконструкции и восстановлению, проводимым на этих территориях, нарушает экологический баланс в регионе.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на международном симпозиуме омбудсменов на тему «Укрепление верховенства закона: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека» в Баку.

По словам Сабины Алиевой, институт омбудсмена принимает самое непосредственное участие в процессе совершенствования законодательства, дает заключения и выдвигает предложения по проектам нормативно-правовых актов, а также вносит предложения в Милли Меджлис о принятии, отмене или внесении изменений в законы.

«Сотрудничество омбудсмена и национальных институтов по правам человека с судебными органами вносит существенный вклад в обеспечение верховенства закона. Это сотрудничество создает условия для системного выявления правовых проблем, принятия превентивных и эффективных мер по защите прав и свобод, усиливает институциональную защиту прав человека. Наше сотрудничество с Конституционным судом, в свою очередь, служит обеспечению верховенства закона, совершенствованию законодательства, повышению эффективности механизмов защиты прав человека», - подчеркнула омбудсмен.

Источник: АЗЕРТАДЖ